Incidente e tragedia sulla statale: un morto, 6 feriti, vittima identificata

Carambola tra autovetture, grovigli di lamiere. Difficili i soccorsi, coinvolta anche una coppia originaria di Gela

BUTERA (CL) – Grave incidente ieri sera sulla strada statale 626, la Gela – Caltanissetta: il bilancio è di un morto e 6 feriti. A perdere la vita è Salvatore Gambino, originario di Caltanissetta.

La dinamica

Numerose le ambulanze sul posto, ma per Gambino non c’era nulla da fare.

Una carambola tra tre autovetture sulla statale 626. Fatale, per Gambino, l’impatto con una Hyundai e una Alfa Romeo. Sei i feriti, le autovetture sono rimaste incastrate, in particolare quella della vittima, trasformata in un groviglio di lamiere.

I feriti

C’è anche una coppia di Gela tra i feriti, trasportati in diversi ospedali: dal Vittorio Emanuele di Gela al Sant’Elia di Caltanissetta. Alcuni feriti si trovano negli ospedali di Niscemi e Mazzarino.

Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta, condotta dai carabinieri che hanno eseguito i rilievi con gli agenti della Stradale. (foto di repertorio)