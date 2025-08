Incidente in via Pitrè, il consigliere Randazzo chiede interventi urgenti

Sabato l'ultimo tragico scontro costato la vita a Samuele Gambino

PALERMO – Il consigliere comunale del M5S a Palermo, Antonino Randazzo, in seguito all’incidente costato la vita al 20enne Samuele Gambino avvenuto nella giornata di sabato 2 agosto in via Pitrè, ha inviato al sindaco Lagalla e agli assessori al Traffico e alla Mobilità, rispettivamente Falzone e Carta, una richiesta di interventi urgenti per la messa in sicurezza della via stessa.

Il consigliere nella richiesta inviata chiede che vengano presi dei provvedimenti per evitare il ripetersi di altri episodi simili.

Randazzo avanza delle proposte per rendere più sicura via Pitrè e sono:

Inserimento tratto stradale a 30 km/h nel tratto fra Piazza Pietro Micca e Viale Regione Siciliana.

Il consigliere propone, nel tratto tra Piazza Micca e la e la cittadella di polizia, il miglioramento della visibilità assicurando una illuminazione ottimale della strada, specialmente di notte e prevedendo la potatura urgente degli alberi ed il miglioramento della segnaletica verticale ed orizzontale esistente e della visibilità da parte dei veicoli in transito dato che alcuni cartelli sono nascosti da ostacoli naturali (ad esempio: rami di alberi) o temporanei (ad esempio: veicoli in sosta). Sempre nello stesso tratto il consigliere comunale propone l’installazione di dissuasori di velocità, strumenti di rilevamento elettronico come autovelox, o altri dispositivi atti a prevenire comportamenti di guida pericolosi.

Tra le proposte anche l’installazione di spartitraffico e per separare le due corsie di marcia soprattutto in corrispondenza e prossimità delle intersezioni della Via Pitrè.