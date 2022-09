Incidenti, la piccola Asia non ce l’ha fatta

I genitori hanno acconsentito all'espianto degli organi.

PALERMO – Niente da fare purtroppo per Asia la ragazzina di 12 anni vittima di un incidente stradale accaduto la scorsa settimana sulla strada di Alcamo Marina. Mentre si trovava in compagnia di altre sue amichette fu investita da una automobile guidata da un giovane di 20 anni, l’urto fu così forte tanto da sbalzare in avanti e per molti metri la piccola Asia. Le sue condizioni apparvero subito gravi e per questa ragione fu trasferita all’ospedale dei Bambini di Palermo. Lì Asia ha subito un delicato intervento chirurgico alla testa. Constatata la morte cerebrale, i familiari prima di far staccare i macchinari che l’hanno tenuto in vita ma in coma irreversibile, hanno acconsentito alla donazione degli organi.