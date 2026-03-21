Chi sono le vittime

Tre ragazzi, due ventenni e un 17 enne, hanno perso la vita questa notte in due incidenti stradali, uno a Milano e uno a Roma.

A Milano lo scontro è avvenuto intorno alle 4 tra un taxi e una moto, una Kawasaki Ninja 650 su cui erano in sella il conducente Mithum Sandeepa Perer Kuranage, 23enne residente a Capannori, in provincia di Lucca, ed Elisa Teodora Tranca Dranca, 20enne milanese, entrambi morti nell’impatto.

L’automobilista, invece, un uomo di 61 anni è rimasto ferito non in modo grave.

Secondo i primi rilievi della Polizia locale, arrivata sul posto insieme ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco, sarebbe stato il motociclista a non fermarsi al semaforo rosso, finendo quindi contro il taxi, che dopo l’urto si è ribaltato.

L’incidente a Roma

Poche ore prima, intorno alle 2, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nello scontro tra la sua microcar e un’altra auto su via Cristoforo Colombo a Roma. Sono rimasti feriti il passeggero del ragazzo e l’uomo alla guida dell’auto, un 53enne italiano, che è stato poi sottoposto agli accertamenti di rito sull’assunzione di alcol e droga. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati dagli agenti del IX Gruppo Eur, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.