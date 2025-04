Incidenti sul lavoro, operaio di 54 anni ucciso da una lastra di vetro

Tempestivi ma inutili i soccorsi

IN VERSILIA

Incidente mortale sul lavoro in Versilia. Un operaio di 54 anni è morto dopo essere stato schiacciato da una lastra di vetro cadutagli addosso dall’alto mentre stava lavorando a Lido di Camaiore sul viale Pistelli, l’arteria che costeggia la Passeggiata a mare della rinomata località balneare toscana.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Per chiarire la dinamica dell’incidente, sono intervenuti anche gli operatori della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Asl Versilia.