Inclusione scolastica, convegno al Senato

Iniziativa FdI

ROMA – “Legge 22/2025, fragilità e DSA: l’approccio del modello delle Scuole della felicità’. Questo il titolo del convegno che si è svolto presso la sala ‘Caduti di Nassiriya’, in Senato.

Un evento promosso della senatrice Annamaria Fallucchi (Fratelli d’Italia), in collaborazione con ‘Le scuole della felicità’, realtà fondata dal docente Mariano Laudisi, che propone un approccio empatico nella formazione inclusiva.

La manifestazione è stata aperta dai saluti del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ed ha visto l’intervento di diversi rappresentanti del mondo scientifico, scolastico e dell’editoria. Tra loro, anche il docente Mauro Bondì, che è anche responsabile Istruzione di Fratelli d’Italia per Palermo e provincia, che collabora con Fallucchi nell’ambito delle proposte di legge sul tema della scuola e dell’inclusione.

Presente anche la senatrice meloniana Ella Bucalo, vice responsabile nazionale del dipartimento Istruzione nel partito e tra i parlamentari più impegnati su tematiche simili. Il convegno ha visto un confronto su modelli educativi, approcci formativi e proposte per una legislazione che sappia coniugare competenze cognitive e non cognitive. I proponenti si sono dati appuntamento al prossimo anno, per un nuovo momento analitico su base nazionale, con l’impegno di promuovere ulteriori iniziative simili sul territorio già nei prossimi mesi, a cominciare dalla Sicilia.