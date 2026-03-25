Incontro Schifani-ambasciatore d’Israele, interrogazione all’Ars

A presentarla l'onorevole Adorno del M5s

PALERMO – “Un incontro istituzionale non comunicato tra il presidente della Regione siciliana e l’ambasciatore dello Stato di Israele” è il motivo per cui la deputata regionale del M5s Lidia Adorno ha presentato un’interrogazione parlamentare al governatore, per chiedere chiarimenti sul “faccia a faccia” avvenuto a Palermo con Jonathan Peled, il 19 marzo scorso.

“Secondo quanto riportato da fonti di stampa, l’incontro si sarebbe svolto durante una visita ufficiale in Sicilia del diplomatico israeliano, ma senza essere annunciato attraverso i consueti canali istituzionali“, dice la deputata.

“La notizia sarebbe emersa solo in un secondo momento, tramite una comunicazione diffusa sui social dallo stesso ambasciatore. Al centro del confronto, stando alle ricostruzioni, vi sarebbero stati possibili accordi di cooperazione in settori ritenuti strategici per la Regione, tra cui gestione delle risorse idriche, agricoltura, turismo, innovazione digitale e cybersecurity”.

“Non è accettabile che incontri di questo livello, con possibili ricadute politiche ed economiche rilevanti, avvengano nel silenzio istituzionale – afferma la deputata – Parliamo di ambiti cruciali per lo sviluppo e la sicurezza della Sicilia, sui quali è necessario il massimo livello di trasparenza e il pieno coinvolgimento dell’Assemblea regionale siciliana”.

Viene chiesto al governatore Schifani “di riferire con urgenza all’Assemblea sui contenuti e sugli esiti dell’incontro, chiarendo se siano in corso o in fase di definizione protocolli d’intesa con lo Stato di Israele e quali siano i soggetti istituzionali coinvolti”.