Incrocio Casalini-Castellana: rintracciata ed eliminata una dispersione di gas

L'intervento dei tecnici di Amg

PALERMO – Rintracciata ed eliminata una dispersione di gas all’incrocio tra via Castellana, via Casalini e via Roccazzo. Gli operatori del pronto intervento gas di AMG Energia hanno completato le attività che erano state avviate giovedì 18 dicembre con gli accertamenti sulla rete di distribuzione.

Sulla base delle verifiche effettuate, gli operatori di AMG Energia hanno individuato un problema sulla rete: la zona è stata tempestivamente messa in sicurezza, sono stati avvisati i vigili del fuoco ed è stato avviato l’intervento con la collaborazione dell’impresa che supporta la società in queste attività. I lavori si sono conclusi: dispersione eliminata e tubazione ripristinata. Nella zona sono in corso ulteriori verifiche sulla rete che, al momento, non hanno rilevato la presenza di altri problemi.

Ieri per ragioni di sicurezza era stato temporaneamente spento il semaforo che regola l’incrocio Castellana-Casalini-Roccazzo. A breve sull’impianto gli operatori della direzione Pubblica Illuminazione di AMG Energia riprenderanno i lavori di manutenzione straordinaria, autorizzati dal Comune di Palermo, necessari per rimetterlo in funzione: va sostituito un dispositivo, ormai fuori produzione, che si è guastato.