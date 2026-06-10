Le manovre del deputato al Cefpas

PALERMO – “Ora mi sono rotto la m… voglio rispetto”: ad un certo punto il deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto perse la pazienza. Voleva che si accelerasse per l’assunzione della moglie al Cefpas e poi che venisse stipulato un accordo con l’Asp di Agrigento per il trasferimento nella sua città in modo da evitarle la giornaliera trasferta a Caltanissetta. Simona Sinatra ottenne un contratto a tempo determinato in un progetto finanziato con i soldi del Pnrr per la formazione manageriale del personale sanitario.

Il capitolo dell’assunzione della moglie fa parte della richiesta di arresto della Procura di Caltanissetta nei confronti di otto indagati, fra cui il deputato agrigentino di Forza Italia e il direttore del Cefpas Roberto Sanfilippo.

“L’importante è che Gesù sta tranquillo”

Sanfilippo sapeva che non era una cosa semplice, ma era pronto a tutto. “L’importante è che Gesù sta tranquillo”. Gallo Afflitto aveva fatto il “miracolo” di farlo rinominare nonostante lo spoils system.

Il politico aveva toni perentori: “Minchia ti fici nominari c’è l’esagerazione basta. Tu entro il dieci lo devi fare sta cosa te l’ho detto… fammillo lo stesso giorno che è una cosa mia… prima fai a cosa mia e poi ti fa i cazzi tua”.

“Nel gennaio 2025 — scrive la Procura di Caltanissetta su Gallo Afflitto — ha intrattenuto una serie di interlocuzioni con deputati e senatori al fine di far inserire nel decreto Mille Proroghe, in corso di approvazione al Parlamento, un emendamento che prorogasse, per i dipendenti degli enti pubblici strumentali, il termine di maturazione dei tre anni di servizio alla data del 31 dicembre 2025, così che la moglie potesse nelle more maturare il requisito necessario ai fini della stabilizzazione”. Poi, però, il progetto di stabilizzazione non andò a buon fine.

Le pressioni di Gallo Afflitto e la ‘longa manus’

Altro personaggio su cui il politico avrebbe fatto pressione è Gioacchino Pontillo, la sua longa manus all’interno dell’ente: “Trova il lavoro per fargli fare a Simona dove può essere contenta, glielo fai scegliere vedi che cazzo devi fare ma nove ore non fare un cazzo lì non ci sta più. Vedi che devi fare, ciao, parlane con Sanfilippo, risolvimi questo problema che ha i coglioni rotti”.

Per convincere i suoi interlocutori, si legge nell’atto di accusa, “Gallo Afflitto diceva che avrebbe fatto una brutta figura con il presidente Schifani se non fosse riuscito a sistemare la moglie a causa della inerzia di Sanfilippo dopo che si era così tanto prodigato con Schifani per ottenerne la riconferma”.

Le manovre per far assumere la moglie

Gallo Afflitto sbottò: “Trova il lavoro per fargli fare a Simona dove può essere contenta – scrisse a Pontillo – glielo fai scegliere vedi che cazzo devi fare ma nove ore non fare un cazzo lì non ci sta più. Vedi che devi fare, ciao, parlane con Sanfilippo, risolvimi questo problema che ha i coglioni rotti”.

Altro problema fu il distacco ad Agrigento della moglie sulla base di una convenzione con l’Asp fino a ieri guidata da Giuseppe Capodieci che ha deciso di dimettersi in attesa di sapere se la richiesta di arresto nei suoi confronti sarà accolta.

“Ma manni e io domani la delibero”, disse Capodieci a Sanfilippo riferendosi alla convezione che consentiva alla moglie dell’onorevole di restare a lavorare nella sua città. Stessa rassicurazione diede al politico: “Domani è fatta”. L’11 giugno sono fissati gli interrogativi preventivi, poi il Gip deciderà sulla richiesta di arresto per corruzione.