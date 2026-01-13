 Indennizzi al Comune di Modica, 5 indagati. C'è pure l'ex sindaco Abbate
Indennizzi al Comune di Modica, 5 indagati. C’è pure l’ex sindaco Abbate

Il deputato Dc: "Estraneo ai fatti, fiducia negli organi competenti"
PROCURA DI RAGUSA
di
PALERMO – Cinque avvisi di conclusione delle indagini preliminari sono stati notificati ieri dalla Procura di Ragusa nell’ambito di una inchiesta su una presunta truffa legata agli indennizzi per la tromba d’aria che colpì Modica nel 2021.

Tra i destinatari dei provvedimenti c’è anche il deputato regionale della Dc Ignazio Abbate, all’epoca sindaco di Modica, come riportato dall’Ansa che cita alcuni quotidiani. Le indagini riguardano la richiesta di indennizzo per 154 mila euro fatta dall’affittuario di un terreno di proprietà della famiglia del deputato.

“Sono estraneo ai fatti, sulla mia onestà non vi può essere alcuna ombra, tanto più considerato che non vi è stato alcun intervento a qualunque titolo sulla pratica menzionata: confido nel lavoro degli organi competenti”, ha commentato Abbate.

