Indonesia, dal Parlamento ok alla legge che vieta il sesso senza matrimonio

Un provvedimento che per i detrattori è una battuta d'arresto per le libertà nel Paese a maggioranza musulmana

GIACARTA – Il Parlamento indonesiano ha approvato degli emendamenti legislativi che vietano il sesso prematrimoniale e apportano altre modifiche significative al Codice penale del Paese. Il vicepresidente del Parlamento, Sufmi Dasco Ahmad, si è detto favorevole al testo, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in plenaria e che è criticato dai suoi detrattori come una battuta d’arresto per le libertà nel Paese a maggioranza musulmana.