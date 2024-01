Infezioni del sito chirurgico, esperti a confronto a Isola delle Femmine

Il convegno all'hotel Saracen organizzato con la collaborazione delle società scientifiche ACOI e AICO

PALERMO – All’Hotel Saracen di Isola delle Femmine si è tenuto il convegno “Infezioni del sito chirurgico. Attualità e Prospettive”, programma organizzato con la collaborazione delle società scientifiche ACOI e AICO rappresentate rispettivamente dal vice presidente Prof. Felice Borghi e il Presidente Dott. Claudio Buttarelli. L’evento presieduto dal Dott. G. Gambino, con il coordinamento scientifico della Dott.ssa M.G. Manenti e con il Pres. AICO Sicilia Dott.ssa M.G. Randazzo, ha avuto l’obiettivo formativo di sviluppare la cultura e gli strumenti necessari alla gestione e alla prevenzione delle Infezioni del Sito Chirurgico (SSI). Problema sempre più attuale e strettamente collegato al recente Piano Nazionale di Prevenzione introdotto dalla scorsa legislatura facendolo diventare una priorità fra i fenomeni da contrastare insieme all’Anti Microbico Resistenza (AMR).

Come poche volte successo in precedenza ha visto la partecipazione e il coinvolgimento dei diversi attori della lotta alle SSI, chirurghi di varie specialistiche, infermieri, Esperti di Risk Management, Malattie infettive, Anestesia e Rianimazione che giornalmente svolgono la propria attività in sinergia per il bene e la sicurezza del paziente. L’argomento ha suscitato interesse e confronto sulla prassi quotidiana tra i moderatori, relatori e discenti, circa 200 provenienti da tutta la Sicilia. Il convegno ha evidenziato il bisogno di condivisione, formazione, valorizzazione del lavoro di equipe affinché si possano ottimizzare le risorse SSN offrendo al paziente i migliori outcomes.