Influenza suina a Catania: muore un detenuto, estubato bambino di 8 anni

Pronto soccorso presi d'assalto

CATANIA – Influenza suina, continua l’ondata alle falde dell’Etna, un detenuto è morto pochi giorni fa dopo il contagio, mentre un bambino di 8 anni, senza altre patologie, è stato intubato e poi estubato.

Il detenuto contagiato e l’emergenza

Un detenuto ha perso la vita dopo il contagio del virus dell’influenza suina. I medici del reparto specializzato dell’ospedale Cannizzaro hanno fatto l’impossibile, ma il virus aveva gravemente danneggiato i polmoni dell’uomo. Il pronto soccorso della struttura, che si trova a pochi metri da Aci Castello, è stato letteralmente preso d’assalto nelle ultime settimane, perché “sono aumentate – dice a LiveSicilia Antonella Di Stefano, dirigente dell’unità operativa di pediatria del Cannizzaro – vertiginosamente tutte le forme di malattie respiratorie, stiamo avendo problemi con i virus sinciziali e l’influenza suina, per i più piccoli. Stiamo registrando numerose complicazioni con polmoniti e forme di miositi ed encefaliti”. Stavolta, a differenza del periodo dell’emergenza covid, i più colpiti sono i bambini, anche lattanti.

Il caso del bambino intubato

Un bambino di otto anni, senza alcuna patologia, è stato intubato dopo il contagio con l’influenza suina. “Abbiamo capito – continua la dirigente dell’unità operativa di pediatria – che era una situazione complessa, anche con la ventilazione peggiorava. Tutte le terapie intensive dell’isola erano occupate, ma siamo riusciti a intubarlo e poi svezzarlo dalla sedazione. Adesso è in ventilazione non invasiva”.

Il problema delle terapie intensive

Sono otto, in tutto, i posti di terapia intensiva a Catania per i bambini e si trovano al Garibaldi. I posti si saturano subito e i primari hanno creato una rete per gestire le situazioni più delicate, come è stato con il piccolo di 8 anni, salvato dopo il contagio con il virus dell’influenza suina. Pochi giorni fa, il primario Carmelo Iacobello aveva analizzato il fenomeno.