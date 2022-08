Infodrive Capo d’Orlando e Simone Vecerina ancora insieme

Il ds Sapone: "Voglio sottolineare lo spirito di grande rivalsa che che alimenta il suo secondo anno"

CAPO D’ORLANDO (ME) – L’Orlandina Basket proseguirà il rapporto con Simone Vecerina, esterno classe 1999, alto 196 cm per 87 kg, che rimarrà dunque all’InfoDrive Capo d’Orlando anche nella stagione sportiva 2022-2023. Vecerina è un atleta versatile, capace di occupare tutti gli spot dall’1 al 3: lo scorso anno in Serie A2, ha chiuso ad una media di 6.6 punti, 2.3 assist e 2 rimbalzi a gara.

Cresciuto nelle giovanili dell’Olimpia Milano, gioca la sua prima stagione da “senior” nel 2016/17 a Bernareggio, dove conquista la promozione in Serie B giocando un’ottima stagione. L’anno successivo firma a Vigevano, sempre nella categoria cadetta, dove conferma i suoi numeri (6.7 punti di media in 36 partite giocate), poi nel 2019/20 si consacra a Crema ad una media di oltre 9 punti a gara, prima dello stop forzato a causa del Covid-19. Nel 2020 sale di categoria passando a Bergamo dove, nonostante la retrocessione, disputa un ottimo campionato con 6 punti di media e il 37% da tre punti. Lo scorso anno, infine, l’arrivo a Capo d’Orlando, dove nonostante la stagione complicata è stato tra l’altro protagonista di un incredibile buzzer-beater della vittoria nella sfida contro l’Assigeco Piacenza.

Vecerina-Capo d’Orlando, dunque, è un matrimonio che si rinnova. Una soddisfazione enorme per il club paladino, come dichiarato dal DS Antonio Sapone: “Siamo molto contenti di riabbracciare Simone a Capo d’Orlando anche nella prossima stagione. La cosa che mi preme sottolineare, prima di ogni considerazione di natura tecnica, è lo spirito di grande rivalsa che alimenta questo suo secondo anno con la nostra maglia e che è in piena sintonia con gli obiettivi del club”.