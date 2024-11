L'annuncio di coach Repeša in conferenza stampa

TRIESTE – Un infortunio al polpaccio terrà John Petrucelli fuori dal parquet “per almeno un mese”. Il responso sull’infortunio dell’ala Usa naturalizzata italiana (e appena convocata in Nazionale) arriva dal coach di Trapani Shark, Jasmin Repeša. “La situazione non è tragica ma l’esperienza mi dice comunque che non è buona”, le parole del croato al termine del successo dei granata a Trieste.

L’infortunio a Petrucelli

“Starà di certo almeno un mese fuori – aggiunge -. sicuro minimo un mese fuori. Speriamo non sia una cosa più grave. La prima impressione non è buona”. Il problema riguarda il polpaccio destro, con una lesione che Repeša definisce “molto profonda”.

