Trapani Shark vince anche a Trieste, i granata volano in classifica

Settimo successo per la squadra di Repeša

TRIESTE – Trapani Shark mette le ali e vola nella serie A di basket. I granata di coach Repeša vincono una partita tiratissima e spettacolare a Trieste, contro un’altra matricola terribile con il punteggio di 93-98. Una vittoria che fa anche morale visto l’infortunio nel corso del match per John Petrucelli.

Settimo successo in campionato

Settima vittoria in campionato per la squadra del patron Antonini, che sale a quota 14 punti. Maiuscola la prova di Galloway e Robinson, autori rispettivamente di 20 e 17 punti. Dopo un vantaggio durato 33 minuti per gli ospiti, nell’ultimo quarto Trieste rimonta dal -9 andando anche in vantaggio di quattro punti (85-81). A questo punto Trapani rialza la testa con tre triple (una di Yeboah e due di Notae) e la spunta con merito restando imbattuta in trasferta.

In aggiornamento