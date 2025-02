Infrastrutture, Pelligra, logo e maglia: Grella a tutto campo

Il vicepresidente e ad dei rossoazzurri è intervenuto a "60 Minuti" su Rsc Tv

CATANIA – “L’ho sempre detto e continuo a dirlo: il Centro sportivo è un elemento centrale del nostro progetto e continuiamo a guardarci attorno. Ma chi pensa che possa essere realizzato in pochi giorni..beh..non è così. I terreni dell’area direzionale di Cibali? Stiamo valutando anche quelli”.

Assieme al collega Orazio Provini, abbiamo incontrato e intervistato l’amministratore delegato e vice presidente del Catania Fc, Vincenzo Grella. E lo abbiamo fatto nel corso della trasmissione “60 Minuti” in onda su Radio Studio Centrale Tv. Un intervento a tutto campo. Nel corso del quale sono stati confermati intenti e ambizioni della società rossoazzurra. Ma non nascondendo gli errori commessi ai quali rimediare.

E proprio quello delle infrastrutture resterebbe un tema centrale del progetto Pelligra. Quella dei terreni di Cibali rimane certamente una opportunità ma c’è il rischio che i tempi burocratici possano essere davvero ancora tutt’altro che celeri. “Stiamo, come sapete, valutando anche l’opzione di acquistare Torre del Grifo. E se mai dovessi rendermi conto che il Presidente non volesse più realizzarlo anche la mia motivazione nel portare avanti questo progetto verrebbe meno. Ma, garantisco, che l’intenzione c’è tutta”.

Questione logo

E, poi, ci sono anche tutte le altre questioni. C’è chi chiede a gran voce il ritorno del logo. Che al momento è in mano alla curatela fallimentare. “Abbiamo fatto la nostra offerta ufficiale per il logo. E più di questo non può essere fatto: fin dal primo giorno la nostra volontà era quella di riacquisirla – ha proseguito Grella -. Che accade adesso? Stiamo aspettando una risposta. Il Presidente sa quanto sia importante per i catanesi il logo”.

“Arriviamo fino in fondo”

Chiaro che vi sia anche il calcio giocato. Passato troppo spesso in secondo piano. “Questa è una squadra che con tutti gli elementi a disposizione può davvero essere fortissima. Io sento anche gli altri presidenti del girone di C e ci ritengono la squadra più forte. Abbiamo questi mesi per dimostrarlo ed arrivare fino in fondo: occorre dare tutto quello che abbiamo e recuperare tutti gli infortunati”.

Pelligra

“Vi garantisco che mister Pelligra ha ancora più voglia di quanto non ne avesse due anni fa. Quanto sia importante il Catania, quanto importante sia quetsa maglia, lo ha capito strada facendo e la sua determinazione nel voler portare il Club in alto è enorme. Ed il giorno in cui non mi vorrà più, io mi farò da parte”.

Toscano e Faggiano

“Il nostro allenatore è un mister esigente. Toscano è molto esigente e certamente non avere svolto la preparazione con la squadra attuale non è stato l’ideale. Per gran parte del ritiro ha lavorato con gli esuberi ai quali noi suggerivamo possibili destinazioni ma che venivano tutte rifiutate.

Il ds Faggiano è sulla via della guarigione ma non conosciamo quanto tempo ancora gli servirà. Con noi ha potuto lavorare davvero poche settimane, la società ha fatto il massimo per supportarlo”.

Al Massimino arriva la Casertana

Intanto domani, domenica, al Massimino arriva – dopo la vittoria in casa del Monopoli – arriva la Casertana. “Abbiamo avuto la sfortuna di perdere per infortunio ad inizio stagione Di Tacchio, Sturaro e De Rose. Un danno per il centrocampo e l’assetto stesso della squadra. Così è arrivato un calo dei risultati ed è venuta meno anche la fiducia. Ora abbiamo l’opportunità di riprenderci ed arrivare fino in fondo”, conclude Grella.

E probabilmente, come una frase fatta intrisa di banalità e retorica, quella contro la formazione campana potrebbe essere davvero lo spartiacque (l’ennesimo) della stagione. In un’annata che attende una svolta che scaccerebbe di colpo spettri e nuvoloni neri: e che sarebbe un chiaro segnale per le avversarie. Si è ancora incredibilmente in tempo.