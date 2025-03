Per raggiungere l’Inghilterra serve l’Eta: come si ottiene e quanto costa

Cambiano le regole per chi vorrà viaggiare

LONDRA – Cambiano le “regole” per chi vorrà raggiungere l’Inghilterra per turismo, infatti sarà necessario essere muniti di Electronic Travel Authorisation (Eta), cioè il visto elettronico a pagamento.

Dall’8 gennaio 2025 l’Eta è necessario per i cittadini non europei, mentre per i cittadini dell’Unione europea la data è fissata al 2 aprile 2025. Le domande per ottenere l’Eta si possono inoltrare dal 5 marzo. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Cos’è l’Eta e come si ottiene

Per chiunque viva all’interno dei confini dell’UE a partire dal 2 aprile del 2025 scatta l’estensione del sistema di visti elettronici a pagamento Eta.

Il visto è ottenibile tramite l’app Uk Eta o compilando un modulo online e pagando 10 sterline. L’Eta è collegato al passaporto e consente di effettuare più viaggi nel Regno Unito per soggiorni fino a 6 mesi alla volta nell’arco di due anni.

Il meccanismo punta a rendere gli ingressi dei viaggiatori occasionali più efficienti e più sicuri e, allo stesso tempo, a prevenire gli abusi del sistema di immigrazione.

A chi non serve l’Eta

Come spiega la guida ufficiale, ci sono alcune categorie che non dovranno richiedere l’Eta e sono: chi ha un visto; ha il permesso di vivere, lavorare o studiare nel Regno Unito (incluso lo status di residente o pre-residente o il diritto di residenza).

Ma anche per chi sta transitando per un aeroporto del Regno Unito e non passerà attraverso il controllo di frontiera; è cittadino britannico o irlandese; sta viaggiando con un passaporto di cittadino dei territori britannici d’oltremare; vive in ​​Irlanda e sta viaggiando dall’Irlanda, Guernsey, Jersey o dall’Isola di Man.

Cosa si può fare con un Eta

È possibile ottenere un Eta invece di un visto se l’obiettivo è: andare nel Regno Unito per un massimo di 6 mesi per turismo, visitare familiari e amici, affari o studio a breve termine; andare nel Regno Unito per un massimo di 3 mesi con la concessione del visto Creative Worker; andare nel Regno Unito per un impegno retribuito consentito; transitare attraverso il Regno Unito, anche se non si passa attraverso il controllo di frontiera del Regno Unito.

Cosa non si può fare con un Eta

Chi è in possesso di Eta deve, naturalmente, rispettare delle regole e non può: rimanere nel Regno Unito per più di 6 mesi; svolgere un lavoro retribuito o non retribuito per un’azienda del Regno Unito o come lavoratore autonomo, a meno che non si svolga un impiego o un evento retribuito consentito o si lavori con la concessione del visto per lavoratori creativi; richiedere fondi pubblici (benefici); vivere nel Regno Unito attraverso visite frequenti o successive.

Non sarà nemmeno consentito sposarsi o registrare un’unione civile, o dare comunicazione di matrimonio o unione civile, in questo caso sarà necessario richiedere un visto per visitatori matrimoniali.

Cosa serve per presentare la domanda per l’Eta

Chi si appresta a richiedere un Eta, sulla app o sul sito, deve avere a con se: il passaporto con cui viaggerà (non una fotocopia); l’accesso a una mail; una carta di credito, una carta di debito, Apple Pay o Google Pay.

Inoltre sarà richiesto di caricare o scattare una foto di: passaporto e del volto della persona che presenta la domanda.

Quanto tempo occorre per avere l’Eta

La risposta alla richiesta di Eta dovrebbe arrivare entro tre giorni lavorativi, come spiega il sito ufficiale, ma se il viaggio da fare è più urgente si può andare nel Regno Unito anche mentre si aspetta il responso. La conferma arriva via mail e a quel punto l’Eta sarà collegato al passaporto con cui è stata fatta la domanda: in caso di nuovo passaporto andrà chiesto un nuovo Eta.

