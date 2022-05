Ingroia: “Donato candidata giusta per Palermo”

“Lunedì 23 maggio ci sarà la solita passerella per ricordare Falcone e Borsellino, ma non è così che si fa“

PALERMO – “Francesca Donato è la candidata a sindaco giusta per Palermo. La mia decisione di convergere sul movimento Rinascita Palermo ha scatenato già le polemiche dei partiti del mainstream. Non sono a caccia di poltrone. Il mio sostegno nasce dai valori di Azione Civile che coincidono con le battaglie di Francesca in difesa della Costituzione e dei diritti. Condivido il suo programma per Palermo che riesce a superare i disastri provocati dalle precedenti sindacature”. Lo ha detto l’ex magistrato della Dda di Palermo, Antonio Ingroia, intervenendo da remoto alla presentazione della lista a sostegno dell’europarlamentare Francesca Donato, ex Lega.

“Lunedì 23 maggio ci sarà la solita sfilata e la solita passerella e la città di Palermo sarà paralizzata dalle auto blu e dallo spiegamento delle forze dell’ordine ai ministri alle parole di circostanza con la lacrimuccia pronta davanti alle telecamere. Ma non è così che si deve ricordare Falcone e poi il mio maestro Borsellino”. Lo ha detto l’ex magistrato Antonio Ingroia sul 30esimo anniversario della strage di Capaci intervenendo da remoto alla presentazione della lista che sostiene l’eurodeputata Francesca Donato, eletta con la Lega, a candidata sindaco di Palermo. “Il modo migliore per commemorare – ha aggiunto – è attuare una politica che promuova il protagonismo dei cittadini, basta con gli incompetenti e i professionisti della politica. Basta con gli incompetenti prestati alla politica. Mettiamo in prima fila i non professionisti della politica che sono i professionisti nelle rispettive attività. La squadra di Francesca Donato è una squadra di tutto rispetto che porta avanti volti nuovi e competenti”.

“Palermo nel bene e nel male è una città laboratorio di esperienze che sono partite da qui per diffondersi nel resto di Italia. Io credo che questo sia il senso del convinto appoggio di Azione Civile a Francesca Donato. Partire da Palermo, una città simbolo soprattutto nel trentennale delle stragi, per un progetto politico nuovo basato sulla difesa della costituzione che parte dal capoluogo siciliano anche per le regionali e le politiche. I tanti palermitani, siciliani e italiani delusi dalla politica che hanno subito docce fredde a ripetizioni e che sono inclini alla rassegnazione e alla rinuncia a questi dobbiamo guardare che sono la maggioranza degli elettori che sono tentati di non andare a votare perché non hanno opzioni non hanno alternative La Donato rappresenta un’alternativa nel nome della difesa della Costituzione”. Lo ha detto l’ex magistrato Antonio Ingroia intervenendo da remoto alla presentazione della lista che sostiene l’eurodeputata Francesca Donato, eletta con la Lega, candidata a sindaco di Palermo.

“La candidatura di Francesca Donato a sindaco di Palermo è nel segno della discontinuità con le passate amministrazioni. È il momento di mettere insieme un movimento di persone per creare un fronte costituzionale oltre Destra e Sinistra che governano insieme nell’esecutivo Draghi che si distingue per la limitazione dei diritti. Sono molto legato a Palermo che è la mia città di origine e dove ho svolto la mia azione antimafia. Il progetto con la Donato va oltre anche sulle prossime elezioni regionali e anche sulle politiche del prossimo anno”. Lo ha detto l’ex magistrato Antonio Ingroia intervenendo da remoto alla presentazione della lista che sostiene l’eurodeputata Francesca Donato, eletta con la Lega, a candidata sindaco di Palermo.