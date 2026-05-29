 Ingv: nuovo flusso di lava dal cratere Nord
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Ingv: nuovo flusso lavico dall’area del cratere di Nord

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Tremore vulcanico nella fascia di valori medi
EOLIE
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1 min di lettura

STROMBOLI – Un nuovo flusso lavico, che fuoriesce dall’area craterica nord, è attivo dalle 09.35 sullo Stromboli e si sviluppa nella porzione medio-alta della Sciara del Fuoco. Contestualmente prosegue l’ordinaria attività stromboliana dalle aree crateriche nord e centro-sud e, con una intensità variabile, lo spattering dall’area craterica nord.

Dal punto di vista sismico, l’ampiezza media del tremore vulcanico si attesta attualmente nella fascia dei valori medi. E’ quanto emerge dal monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservato etneo, di Catania L’attività effusiva è tornata a svilupparsi a meno di 24 ore dalla cessazione della precedente, iniziata il 26 maggio. 

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