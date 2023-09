Iniziata la settimana per la donazione del midollo osseo e cellule staminali

In Sicilia le associazioni saranno presenti per accogliere i donatori

1' DI LETTURA

PALERMO – È partita ”Match it now”, l’ottava edizione della settimana nazionale per la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche in concomitanza con il “World MarrowDonorDay” istituito dal WMDA.

La Settimana “Match it Now” è promossa dal Centro Nazionale Trapianti, dal Centro Nazionale Sangue, dal Registro IBMDR, dal GITMO e dalle Associazioni ADMO e ADOCES, con il supporto di ADISCO.

In Sicilia le Associazioni di volontariato insieme a tutta la rete di professionisti presenti nel territorio, saranno presenti per accogliere e guidare i donatori per essere reclutati.

“La Rete Regionale IBMDR (Registro Regionale, Centri Donatore, Poli di Reclutamento, Centri Prelievo, Centri Trapianto) ed Associazioni presenti nel territorio (ADMO, ADOCES, AVIS) – spiega il dottore Giorgio Battaglia, coordinatore del CRT Sicilia – sono di fondamentale importanza per promuovere al meglio questa settimana dedicata alla donazione del midollo. Ci stiamo impegnando il più possibile per aumentare il numero dei giovani donatori, tra i 18 e i 36 anni non compiuti. Tutte le iniziative che verranno messe in campo serviranno per migliorare il nostro sistema organizzativo. Abbiamo il pieno appoggio dell’Assessorato Regionale alla Salute e il supporto delle associazioni che stanno facendo un buon lavoro. Una governance che funziona crea un ponte con i professionisti del settore e di conseguenza diventa garanzia per i cittadini“.

Il Registro Regionale/CRT Sicilia sarà al fianco della Rete Regionale IBMDR; e per tutti quei candidati donatori che vorranno ricevere tutte le informazioni, potranno contattare il CRT Sicilia sui social network Facebook (CRT Sicilia), Twitter (CRT Sicilia @SiciliaCrt) e la nuova pagina Instagram (crt_sicilia), oppure alla casella di posta elettronica: registromidollo@crtsicilia.it