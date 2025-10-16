Innovazione, Musumeci a Messina: “Sud indietro, ma ha creatività”

Il ministro è intervenuto al Sud innovation summit

MESSINA – “La competizione è difficile perché il Sud rimane indietro, almeno negli ultimi sessanta, settant’anni. Abbiamo bisogno di infrastrutture, abbiamo bisogno di servizi, e l’intelligenza artificiale, l’innovazione e la digitalizzazione sono gli strumenti con i quali possiamo vincere questa sfida”. La ha detto il ministro Nello Musumeci intervenendo, a Messina, al Sud innovation summit.

“Da solo non basta l’imprenditore o il giovane imprenditore che esce da una startup: abbiamo bisogno di essere competitivi con le regioni del Nord e con gli altri Paesi bagnati dal Mediterraneo. Ecco perché – ha aggiunto – mi compiaccio con l’università di Messina e, complessivamente, con tutto il mondo accademico.”

Per il ministro, si apre un’“opportunità di crescita”

“Gli atenei sono il luogo in cui il giovane incontra la ricerca, lo studio, la formazione, le opportunità: si misura e disegna il proprio progetto di vita. E l’università di Catania lo sta facendo con grande impegno e lungimiranza. Da uomo di governo non posso che esprimere davvero apprezzamento“.

“Da padre e da nonno – ha aggiunto il ministro, rivolgendosi ai giovani che hanno partecipato all’iniziativa – vi dico che mai come in questa stagione, per noi siciliani e per noi meridionali, si apre una grande opportunità di crescita e di spazio”.

L’appello: non cedere alla rassegnazione

“Il Meridione ha una carta in più rispetto ad altre realtà territoriali: la creatività, la fantasia, la tenacia, la voglia di recuperare terreno perduto e di smentire un luogo comune che ci ha accompagnato troppo a lungo. Non rassegnatevi mai, non fermatevi mai di fronte alle criticità della vita – ha concluso -. Lo dico alle mie nipoti universitarie: se cadete, rialzatevi; se sbagliate, c’è sempre una gomma dietro di voi per cancellare l’errore. Ma non abbiate mai paura della vita”.

