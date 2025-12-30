I numeri da record di Plastic Free per l'anno che volge al termine

PALERMO – La Sicilia si conferma anche nel 2025 una delle regioni più attive nella lotta all’inquinamento da plastica, grazie all’impegno crescente di volontari, referenti territoriali e istituzioni locali. Con 214 appuntamenti ambientali, 4.475 volontari coinvolti e 65.365 chilogrammi di rifiuti raccolti, l’isola ha dato un contributo decisivo alla missione nazionale di Plastic Free Onlus.

“Il 2025 è stato un anno di impegno intenso e di grandi soddisfazioni per il nostro territorio – dice Fabio Pipitone, referente regionale Plastic Free Sicilia -. La risposta delle comunità locali è stata entusiasta e concreta: la crescita dei protocolli firmati, dei Comuni riconosciuti e il coinvolgimento di migliaia di volontari e studenti sono la prova che la sensibilizzazione ambientale può trasformarsi in azione quotidiana. Continueremo a lavorare insieme, con determinazione e passione, per costruire una Sicilia sempre più sostenibile”.

Le iniziative e i protocolli siglati

La Sicilia ha organizzato 85 clean up, 7 raccolte di mozziconi e 33 passeggiate ecologiche, accompagnate da 66 eventi pubblici e 23 eventi scolastici, che hanno coinvolto 4.066 cittadini e 5.248 studenti in attività di educazione ambientale. Sono 47 i Protocolli d’Intesa Plastic Free già firmati in regione: 13 nella provincia di Catania, 9 a Trapani, 8 a Messina, 6 a Ragusa, 4 ad Agrigento, 3 a Enna, 2 a Palermo e 1 ciascuno a Caltanissetta e Siracusa.

Un’adesione capillare che testimonia un percorso condiviso tra amministrazioni e cittadini verso pratiche di sostenibilità concrete e durature. 14 i Comuni siciliani che hanno ottenuto il riconoscimento Plastic Free nel 2025: Favara (AG), Caltanissetta, Belpasso e Camporotondo Etneo (CT), Enna, Furci Siculo, Roccalumera e Santa Teresa di Riva (ME), Cefalù (PA), Modica e Scicli (RG), Avola (SR), Mazara del Vallo e San Vito Lo Capo (TP).

Le ordinanze contro i palloncini in aria

Un traguardo importante per l’intera regione, che unisce territori costieri e dell’entroterra in una visione comune di tutela ambientale. Sul fronte della prevenzione, si segnalano anche 10 ordinanze contro il rilascio di palloncini in aria, adottate da Roccalumera, Misterbianco, Favara, Avola, Modica, Cefalù, Noto, Agrigento, Scicli e Ucria, a ulteriore testimonianza dell’attenzione istituzionale alla difesa dell’ambiente e del mare.