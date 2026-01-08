Tra le accuse, coltivazione di stupefacenti e detenzione di arma da fuoco

MARSALA (TRAPANI) – Su richiesta della Procura di Marsala, il gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per 2 fratelli marsalesi. Sono accusati di coltivazione di sostanze stupefacenti, furto di energia elettrica, minacce, violazione di domicilio, detenzione illecita di armi da sparo ed esplosione di colpi di arma da fuoco.

L’indagine nasce da una chiamata al 112 di un uomo che richiedeva l’intervento di una pattuglia perchè due suoi conoscenti lo stavano inseguendo e, armati di pistola, erano andati a casa sua. Dopo aver sfondato la porta di ingresso avevano poi colpito con una testata al volto la madre e sparato in aria.

L’inseguimento al ladro di piantine

I militari hanno accertato che i due avevano sorpreso la vittima mentre cercava di rubare piante di cannabis in un garage nella loro diponibilità avvertiti dall’allarme e per questo erano andati a minacciarlo. Si è così scoperto che i due avevano creato una serra per la coltivazione di cannabis con impianti di aerazione e riscaldamento allacciati abusivamente alla rete elettrica pubblica.

SEGUI LE NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI