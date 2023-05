Instagram in down nella notte: ecco cosa è successo

In molti hanno segnalato il disservizio dell'app

1' DI LETTURA

Nella notte appena trascorsa Instagram è andato in down e per molti è stato un vero e proprio dramma. In tantissimi si sono riversati su Twitter dove l’hashtag “#instagramdown” è andato subito in tendenza.

Tra il 21 e il 22 maggio l’Instagram down ha turbato i sonni di molti. Il blocco di Instagram è iniziato dopo la mezzanotte del 21 maggio. Gli utenti che provavano a navigare all’interno della piattaforma hanno avuto difficoltà ad aggiornare il proprio feed e ad accedere ai diversi post, alle stories, ai video. Il sistema andava in crash restituendo un messaggio di errore.

Le segnalazioni sono così spuntate in tutto il mondo.

Ma perché è avvenuto questo nuovo Instagram Down nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 maggio? Le ipotesi che circolano rimandano a un problema legato ai server della piattaforma. Secondo altri utenti, invece, potrebbe essere un aggiornamento del sistema che ha causato il crollo di tutta l’infrastruttura. Dave Arnold, portavoce di Meta, a The Verge e Variety ha parlato soltanto di un problema tecnico che ha impedito l’accesso a Instagram: “Abbiamo risolto il problema nel più breve tempo possibile, ci scusiamo per ogni conseguenza causata da questo blocco”. Dopo qualche ora anche l’account Twitter di Instagram si è scusato per il momentaneo Instagram Down.