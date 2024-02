Insulti sessisti contro Iacono (Pd): condannato consigliere comunale

Diffamazione aggravata a mezzo social. I particolari

PALERMO – Aveva pronunciato insulti sessisti sui social contro un’avversaria politica durante la campagna elettorale per le elezioni regionali siciliane del 2017. Oggi il Tribunale di Agrigento ha condannato Salvatore Gaziano, consigliere comunale di Santa Elisabetta (AG), difeso dagli avvocati Gerlando Aldo Virone e Francesco Greco.

Gli insulti e la sentenza

Una condanna a sei mesi di reclusione – pena sospesa – per diffamazione aggravata a mezzo social ai danni della vicesindaca e deputata nazionale del Pd Giovanna Iacono. I fatti risalgono al 2017, quando l’oggi parlamentare venne insultata sui social senza mai essere citarla, ma rendendo Iacono comunque identificabile. Iacono, difesa dall’avvocato Giuseppe Barba, agì legalmente nei confronti di Gaziano. Oggi il tribunale ha deciso per la colpevolezza dell’uomo, che dovrà pagare le spese legali e risarcire i danni arrecati alla Iacono che saranno quantificati in sede civile. “Si tratta di una vicenda per me dolorosa – commenta Iacono –, rispetto alla quale però ho deciso di non tirarmi mai indietro non solo per tutelare la mia reputazione, ma a difesa di tutte le donne, le quali sono ancora oggi troppo spesso bersaglio di commenti beceri e insulti squallidi di natura spiccatamente sessista. Nessuna di noi deve abbassare la testa”.