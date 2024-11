Inter di misura sul Lipsia, primo posto in classifica

MILANO (ITALPRESS) – Vittoria non semplice per l’Inter, che batte per 1-0 il Lipsia e sale momentaneamente al primo posto della maxi classifica della Champions League. Decisiva l’autorete nel primo tempo da parte di Lukeba, con anche un gol annullato nel finale ai nerazzurri siglato da Mkhitaryan. Avvio di gara intenso da parte dell’Inter, che si fa vedere spesso dalle parti di Gulacsi, concedendo poco ad un Lipsia comunque in partita. La svolta arriva però al 27′, con il calcio di punizione defilato battuto da Dimarco che termina in rete in seguito alla deviazione nella propria porta da parte di Lukeba. Vantaggio che consolida il predominio interista, che subisce poco anche dopo la rete dell’1-0 ma senza fiammate particolari in fase offensiva. Si va all’intervallo con l’Inter avanti ma costretta alla sostituzione di Pavard per Bisseck a causa di un problema fisico occorso al francese nel finale di primo tempo. La ripresa comincia invece con una bella occasione nerazzurra, iniziata e conclusa da Dumfries, bravo a liberarsi di un paio di avversari sulla destra e a scaricare il pallone che riceverà qualche attimo dopo sotto porta da Lautaro, senza poi riuscire a battere Gulacsi. Lipsia che prova ad alzare il pressing, con Rose che cerca di attuare qualche aggiustamento al suo assetto nonostante i pochi giocatori a disposizione in panchina. L’undici di Inzaghi appare però abbastanza in controllo, con i tedeschi che però si faranno vedere tra il 68′ e il 69′, prima con la conclusione al volo dalla distanza di Kampl, larga; poi il piatto destro di Nusa, sul quale Sommer interviene in tuffo. Calo fisico anche sponda nerazzurra, con Inzaghi costretto a qualche cambio per mantenere alta l’attenzione di una gara in cui l’Inter ha avuto la meglio dal punto di vista del gioco espresso ma senza riuscire a chiuderla. Nel primo dei quattro minuti di recupero sarebbe di Mkhitaryan la firma del 2-0, annullato però per un presunto fallo fischiato dall’arbitro per un intervento di Thuram. Inter che riesce comunque a portare a casa un risultato non largo ma complessivamente meritato.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).