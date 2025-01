Seminario all'Università

“Internazionalizzazione delle società di ingegneria” è il tema del seminario previsto per martedì 21 gennaio, dalle 10 alle 12, nell’Aula Capitò del Dipartimento di Ingegneria (Edificio 7, viale delle Scienze – Palermo).

Organizzato in collaborazione con il servizio Placement d’Ateneo, l’evento è realizzato in partnership con Via International, società di ingegneria che opera in vari Paesi del Medio Oriente e dell’Africa; OICE, Associazione delle organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica; ASYAD Ports, società di trasporti, logistica, supply chain e stoccaggio; Inarcassa, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri e gli Architetti Liberi Professionisti.

Focus del seminario sono questioni di attualità quali le sfide e le opportunità offerte dall’internazionalizzazione per le società di ingegneria nell’era della globalizzazione; il ruolo della formazione universitaria per competere su scala globale; l’importanza e l’integrazione dell’azione formativa con attività extracurricolari, come stage, progetti internazionali e programmi di mobilità studentesca; il coinvolgimento diretto delle imprese nei percorsi di alta formazione.