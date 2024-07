Intesa Sanpaolo avvia partnership con la tennista Jasmine Paolini

MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo avvia una partnership con la tennista Jasmine Paolini, prima italiana finalista a Wimbledon.

La partnership con la campionessa si inserisce nell’ampio sostegno al mondo del tennis da parte della Banca, che da anni è al fianco di Jannik Sinner, numero uno al mondo, e che è Host Partner delle Nitto ATP Finals di Torino, oltre ad essere presente in numerose iniziative per il tennis giovanile e inclusivo. “Intesa Sanpaolo fa il tifo per Jasmine con la stessa passione di tutti gli italiani”, si legge in una nota.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).