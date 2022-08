Intimidazione al presidente dell’antiracket: a fuoco i suoi fabbricati

Un atto vergognoso ai danni di Danilo Dambone.

1' DI LETTURA

MILITELLO VAL DI CATANIA. La matrice è certamente dolosa. Pochi i dubbi a riguardo. Un rogo appiccato nella notte e che ha mandato in fumo tre fabbricati di proprietà di Danilo Dambone, Presidente dell’Associazione Laboratorio Antiusura e Antiracket. I fatti sono accaduti in contrada Castelluccio a Militello.



Una vera e propria intimidazione, non la prima se riferita all’attività del presidente Dambone.

Pochi dubbi sulla matrice dolosa dell’incendio: chi ha agito lo ha fatto forzando l’ingresso degli immobili ed appiccando il fuoco alle strutture. I danni economici sono ingenti.



Ad indagare sull’accaduto sono i militari della Compagnia di Palagonia.