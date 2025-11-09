Intossicato da idrocarburi: migrante muore a Lampedusa

Era arrivato sull'isola con altre 47 persone

LAMPEDUSA – È morto uno dei tre migranti portati al Poliambulatorio per intossicazione da idrocarburi, dopo lo sbarco a Lampedusa di 47 persone soccorse dalla motovedetta V7009 della guardia di finanza. Si tratta di un uomo di 25-30 anni che non aveva documenti.

Il barcone partito dalla Libia

La vittima era su una barca di 7 metri, piena di bengalesi, egiziani, etiopi e somali che hanno riferito dopo l’approdo a molo Favarolo d’essere partiti la notte di venerdì scorso da Ras Ajedir in Libia. Il barcone è stato intercettato dai finanzieri poco dopo le 23,30 davanti l’isola di Lampedusa.