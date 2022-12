Precari Covid, Intravaia (FdI): “Il governo intervenga, le risorse ci sono”

"Ad oggi, risultano non spesi 280 milioni". Così il deputato regionale di FdI

1' DI LETTURA

“Il governo regionale deve intervenire con immediatezza per prorogare i contratti dei lavoratori precari del Covid, nel settore amministrativo, in scadenza il 31 dicembre nelle more che il Parlamento nazionale provi ad individuare una soluzione definitiva nelle prossime settimane”. Lo dice il deputato regionale di FdI Marco Intravaia nel suo appello al governo regionale e all’assessore alla Sanità Giovanna Volo, indicando anche la soluzione finanziaria che consente la proroga.

Intravaia: “Le risorse ci sono”

“Le risorse ci sono. E’ falso – sostiene Intravaia – che manchino i fondi per il personale sul fondo sanitario. Ad oggi, risultano non spesi 280 milioni, un tetto che nel biennio 2023/24 crescerà di ulteriori 45 milioni. Molte posizioni restano scoperte all’interno delle aziende e il ricorso a forme contrattuali diverse sana i fabbisogni. In attesa di una soluzione definitiva, mi appello al presidente della Regione Schifani e all’assessore regionale alla Sanità Volo affinché si rinnovino i contratti di almeno due mesi. Se si creasse una situazione di vacatio che lasciasse scoperta la situazione contrattuale degli amministrativi i disagi si ripercuoterebbero sui cittadini, oltre alla situazione di obiettiva ingiustizia nei confronti di questi lavoratori”.