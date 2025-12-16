Il sindaco aveva richiamato all'importanza della collaborazione tra pubblico e privato

PALERMO – Il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, esprime “apprezzamento per le parole del sindaco Roberto Lagalla“, che in occasione dell’incontro con A2A a Palermo ha “richiamato con chiarezza il valore strategico degli investimenti privati e del rapporto tra pubblico e privato come leva di sviluppo per il territorio”.

“Il cambio di passo sottolineato dal sindaco – afferma Rizzolo – rappresenta un segnale importante. Un’amministrazione che riconosce il ruolo delle imprese e che favorisce un dialogo con il mondo industriale crea le condizioni necessarie per attrarre investimenti, generare crescita, accompagnare i processi di innovazione e transizione sostenibile e garantire efficienza nei servizi”.

“Sicindustria considera fondamentale proseguire su questa strada – conclude –, rafforzando una collaborazione pubblico-privato basata su fiducia, visione condivisa e capacità di tradurre gli indirizzi politici in azioni concrete”.