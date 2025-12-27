Inutili i soccorsi

Tragico incidente in viale dei Parioli a Roma. Una donna è stata investita nella giornata di Santo Stefano ed è rimasta uccisa. Da una prima ricostruzione l’86enne è stata travolta, mentre attraversava la strada, da un veicolo che procedeva in direzione di piazza Ungheria.

Per la donna non c’è stato nulla da fare ed è deceduta. Alla guida del mezzo, una Fiat Panda, c’era una donna di 70 anni, che si è subito fermata. Ulteriori accertamenti sulla dinamica sono in corso da parte degli agenti della polizia locale.