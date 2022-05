Investito da un camion, muore un pedone a Palermo

L'uomo è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Palermo dove è deceduto

PALERMO – Un pedone è morto questo pomeriggio dopo essere stato investito da un camion in viale Strasburgo ad angolo con via Belgio a Palermo. L’uomo, Francesco D’Amore, di 65 anni è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Villa Sofia di Palermo dove è deceduto.

Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato travolto mentre attraversava la strada dal mezzo pesante che proveniva da via Belgio e doveva svoltare verso viale Strasburgo. Sul posto gli uomini dell’Infortunistica della polizia municipale, i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e poi caricato la vittima in ambulanza e trasferita in ospedale.