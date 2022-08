Investito al kartodromo: il ventenne di Lascari non ce l’ha fatta

Gli organi saranno donati

PALERMO – E’ stata accertata la morte cerebrale per Rosario Tornabene, il giovane di 20 anni di Lascari rimasto ferito al kartodromo del paese in provincia di Palermo. I medici hanno completato la fase di osservazione. La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi. Il giovane era ricoverato all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Amici e familiari hanno sperato fino all’ultimo nel miracolo, ma le speranze si sono spente nelle ultime ore, quando in ospedale è stato avviato l’iter medico previsto in questi casi e che si è concluso nel primo pomeriggio. Decine i messaggi sui social rivolti al ragazzo e alla sua famiglia. “Siamo tutti sotto choc Rosario, non doveva finire così”. “Ti porterò sempre nel mio cuore”. E ancora: “Riposa in pace, vegliaci da lassù”.