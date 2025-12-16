Investito mentre attraversava sulle strisce, un uomo muore in ospedale

L'incidente in via Ammiraglio Rizzo. Chi è la vittima

PALERMO – Stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato investito. Tragico incidente stradale in via Ammiraglio Rizzo, all’altezza di via Thaon di Revel a Palermo, dove ad avere la peggio è stato un pedone.

La vittima

Carmelo Barone, 83 anni, è stato travolto da un uomo alla guida di un motociclo delle Poste nel tardo pomeriggio di ieri, 15 dicembre. L’anziano è finito sull’asfalto, battendo violentemente la testa. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno subito ritenuto le sue condizioni gravissime e l’hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia.

Il conducente dello scooter ha invece riportato lievi ferite. Barone è stato ricoverato in terapia intensiva, con prognosi riservata, ma dopo poche ore le condizioni sono precipitate ed è deceduto stamattina. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’impatto.

Strage di pedoni

L’uomo alla guida del ciclomotore rischia adesso di essere indagato per omicidio stradale. Si tratta dell’ennesimo pedone che nel capoluogo siciliano perde la vita. Undici dall’inizio dell’anno. L’ultimo caso a fine ottobre, in via Buonriposo, quando una donna è stata investita e uccisa da un pullman.

L’incidente di Grace Opoku

Grace Opoku, 25 anni, è stata travolta all’ingresso della galleria che conduce in via Oreto. Stava percorrendo quel tratto di strada, sempre molto trafficato e in cui si trova un marciapiede molto stretto, insieme ai tre figli piccoli e al compagno. Dopo il terribile impatto per lei non c’è stato niente da fare.