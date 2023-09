“Invitami a Pontida”, “No, insulti”: botta e risposta De Luca – Salvini

La mail del sindaco di Taormina e la replica

CATANIA – De Luca chiama Salvini: in una lettera, il sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord chiede di essere invitato al raduno di Pontida, tradizionale appuntamento della Lega. “Dalla Questura c’è stato sconsigliato per questione di ordine pubblico di partecipare”, scrive De Luca.

“Sono qui a chiederti nuovamente di essere invitati ufficialmente così da poter partecipare al raduno di Pontida”: scrive così Cateno De Luca in una mail certificata a Matteo Salvini. De Luca promette a Salvini di ricambiare invitandolo “a partecipare e intervenire a Monza per il lancio della mia candidatura alle suppletive del collegio senatoriale di Monza e Brianza”.

La mail di De Luca a Salvini

“Caro Matteo Salvini – si legge nelle nella pec – dopo aver comunicato alla Questura la nostra presenza (mobilitando una cinquantina di persone della comunità di Sud chiama Nord che dalla Sicilia sarebbero venute con un pullman da noi organizzato) all’evento della Lega a Pontida, c’è stato sconsigliato per questioni di ordine pubblico la partecipazione”.

“Seguendo i consigli della Questura – prosegue la mail certificata – e ringraziando le nostre forze dell’ordine per il lavoro che svolgono quotidianamente, sono qui a chiederti nuovamente di essere invitati ufficialmente così da poter partecipare all’evento di Pontida. La nostra partecipazione, come ovvio, sarebbe una partecipazione pacifica con l’unico scopo di poterci confrontare in maniera trasparente su un tema a noi caro, come lo è per il mondo della Lega, cioè l’autonomia differenziata”.

“Prevalga la democrazia”

“Penso – scrive ancora Cateno De Luca – che al netto di divergenze politiche debba sempre prevalere la democrazia, e un confronto sano sarebbe il miglior modo per dare un contributo al Paese e ai cittadini. La comunità di Sud chiama Nord sarebbe felice dunque di poter essere presente alla vostra iniziativa. Ti chiedo dunque, come già fatto nella precedente pec invita in data 12 settembre 2023, di poter essere invitati ufficialmente”.

“A dimostrazione della nostra collaborazione – conclude la pec di De Luca a Salvini – sono già pronto a ricambiare invitandoti ufficialmente a partecipare e intervenire sul palco all’evento di venerdì 15 settembre che si svolgerà a Monza per il lancio della mia candidatura alle suppletive del collegio senatoriale di Monza e Brianza. Con affetto, Cateno De Luca”.

La replica di Salvini: “De Luca? Insulta”

“Invitare Cateno De Luca a Pontida? No. Ha idee diverse dalle nostre e insulta un giorno sì e un giorno no. Io non mi auto invito a casa di nessuno. Io sono abituato ad andare a una festa di compleanno se il festeggiato mi invita”: lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Caltanissetta, alla prima festa della Lega in Sicilia.

“Cateno De Luca ha idee diverse dalle nostre – dice Salvini – insulta un giorno sì e un giorno no. Non penso che lei alla sua festa di matrimonio inviti qualcuno che l’apostrofa malamente e maleducatamente fino al giorno prima. Io sono un sincero democratico, amo il confronto, ma nelle sedi opportune. Io non andrei mai alla Festa dell’Unità a chiedere di parlare dal palco, per intenderci, perché sarebbe inopportuno”.