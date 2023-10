Ippodromo di Palermo, Buzzitta scatenato: vince il centrale e altre due corse

Protagonista assoluto di giornata

PALERMO – Andrea Buzzitta è l’assoluto protagonista dell’ultimo convegno andato in scena all’ippodromo La Favorita di Palermo. Il driver infatti ha inanellato tre vittorie nelle prime tre corse: alla prima con Boulan Run, alla seconda con Figo Step e poi l’apoteosi nel centrale alla terza – riservato ai puledri di 2 anni – con Fosca Pax.

Eppure in avvio è stato Gaspare Lo Verde, su Fiona And Co, a prendere il controllo della gara. Il guidatore figlio d’arte tiene un ritmo alto, così nessuno fa la prima mossa. Si inizia ad accelerare sulla retta opposta all’arrivo, con Buzzitta che tenta di spostare seguito dal numero 6 Fermezzagal. Lo Verde resiste finché può ma viene battuto dallo scatenato Buzzitta proprio sul palo.

Le ultime due corse del pomeriggio invece sono state riservate ai gentlemen e agli allievi. Ivan Grasso su Drusiana ha trionfato tra i gentlemen col tempo di 1.17.5, mentre Giuseppe Zito ha primeggiato tra gli allievi con Verdino Jet.

I risultati delle corse

Prima corsa

1- 12 Boulan Run – tempo – 1.13.4 – driver: A. Buzzitta

2- 8 Anubis

3- 1 Adone Delle Selve

Seconda corsa

1- 10 Figo Step – 1.17.0 – A. Buzzitta

2- 13 Feliz Dia

3- 9 Flower Slf

Terza corsa

1- 2 Fosca Pax – 1.17.3 – A. Buzzitta

2- 3 Fiona And Co

3- 6 Fermezzagal

Quarta corsa

1- 9 Veliero – 1.15.3 – L. Jr Messineo

2- 7 Cameliast

3- 3 Zoom Roc

Quinta corsa

1- 7 Edwige Clemar – 1.14.6 – G. Lo Verde

2- 2 Elettra Bye Bye

3- 6 Ercole Trebì

Sesta corsa

1- 3 Drusiana – 1.17.5 – I. Grasso

2- 7 Daiacco Aby

3- 13 Depeche Club

Settima corsa

1- 12 Verdino Jet – 1.16.3 – G. Zito

2- 6 Batman

3- 3 Brooklyn Breed