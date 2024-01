Ippodromo di Palermo, nel centrale show di Salvatore Luongo

Il driver conquista la gara clou davanti a Gaspare Lo Verde su Donnavittoria Par

PALERMO – Una giornata di gara spettacolare con tanta qualità in pista e con una dotazione premi complessiva di quasi 50 mila euro. Non si sono sicuramente annoiati gli appassionati che hanno affollato le tribune dell’ippodromo La Favorita di Palermo durante l’ultimo convegno.

E spettacolo è stato dato sin dalla prima corsa. Con Emiro Clemar, il figlio di Varenne guidato da Gaspare Lo Verde, che ha trionfato davanti a un’ottima Edelwise Men. Una corsa già decisa dopo i primi 400 metri, quando Lo Verde ha deciso di andare in testa tenendo un’andatura altissima per tutta la gara e andando a vincere facilmente col tempo di 1.13.6. Così Andrea Buzzitta si è dovuto accontentare del secondo posto, terza piazza per Francesco La Rosa jr con Edwin Tor.

Show di Baltimora Spav invece nel centrale di giornata (quinta corsa) – riservato ai cavalli di 5 anni e oltre sulla distanza del miglio – che vince fissando un incredibile 1.11.9. Una gara senza storia che ha visto la cavalla guidata da Salvatore Luongo andare in testa allo start. Donnavittoria Par si è messa invece seconda alla corda, con Urbano Bargal a provare a dare fastidio all’esterno. Ma nessuno è riuscito a impensierire Baltimora Spav che ha è arrivata in dirittura d’arrivo staccando tutti, dietro di lei Donnavittoria Par (Gaspare Lo Verde) e Artez (Luciano Messineo).

Alla terza corsa è stato il turno dei gentlemen, alla guida di cavalli di 5 anni ed oltre. Una gara che ha visto ben 16 cavalli al via sui 2 mila metri. Ad avere la meglio Piero Cucinotta su Caiman, davanti ad Alfredo Sorrentino con Great King Wine e Emerico Ballo su Blue Moon. Le altre corse inserite nel palinsesto dell’Ippica Nazionale erano la seconda, la sesta e la settima. E hanno visto le vittorie del “solito” Gaspare Lo Verde con Fiero, di Salvatore Cintura jr con Zeppelin Kyu Bar e di Claudio Lazzara con Effe Big Effe.

I risultati delle corse

Prima corsa

1- 3 Emiro Clemar – tempo: 1.13.6 – driver: G. Lo Verde

2- 5 Edelwise Men

3- 4 Edwin Tor

Seconda corsa

1- 2 Fiero 1.16.7 – G. Lo Verde

2- 1 Free Wise L

3- 9 Follow Me Boss

Terza corsa

1- 9 Caiman – 1.15.5 – P. Cucinotta

2- 11 Great King Wine

3- 12 Blue Moon

Quarta corsa

1- 1 Fantasiosagal – 1.14.3 – S. Luongo

2- 8 Furoregal

3- 3 Fiona And Co

Quinta corsa

1- 5 Baltimora Spav – 1.11.9 – S. Luongo

2- 3 Donnavittoria Par

3- 4 Artez

Sesta corsa

1- 13 Zeppelin Kyu Bar – 1.14.1 – S. Jr Cintura

2- 11 Cinik D’aghi

3- 5 Ursus Tft

Settima corsa

1- 3 Effe Big Effe – 1.13.8 – C. Lazzara

2- 4 Esclusivogal

3- 11 Egalite’