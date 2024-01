All’ippodromo di Palermo gli “Oscar del trotto”: Di Chiara miglior driver 2023

Zanca si aggiudica il centrale con Flora Pax

PALERMO – È Alessio Di Chiara il miglior driver del 2023 dell’ippodromo di Palermo. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato al guidatore palermitano nell’ambito degli “Oscar del trotto” che si sono svolti nell’impianto di viale del Fante alla fine dell’ultimo convegno. Un volto nuovo che si affaccia nel panorama ippico dopo che per anni il premio era stato appannaggio dei “grandi” Natale Cintura, Biagio e Gaspare Lo Verde, Giuseppe Porzio jr e Andrea Buzzitta. Di Chiara si è classificato primo con 31 vittorie, davanti ad Andrea Buzzitta (19) e Gaspare Lo Verde (18).

Giuseppe Porzio jr, invece, riceve la palma come migliore allenatore, secondi classificato a pari merito Alessio Di Chiara e Gaspare Lo Verde. Mentre Rosario Vaccaro trionfa nella categoria gentlemen (guidatori non professionisti) con 8 punti, dietro di lui si piazzano Rosolino Lo Giudice e Bartolomeo Ingardia. Infine, la signora Maria Vinciguerra conquista il premio come migliore scuderia, superando la Tre Assi ed Emerico Ballo.

Sono stati 174 i cavalli che almeno una volta hanno tagliato il traguardo al primo posto nei 40 convegni di corse disputati. Brunilde con 5 successi trionfa nella categoria “5 anni e oltre”, davanti a Artù del Brenta e Boulan Run, entrambi con 4 vittorie. Un pari merito invece per i cavalli di 4 Anni, chiudono l’annata con 6 vittorie a testa Demos Del Circeo e Desio. Fra i 3 anni vince Ermes Trebì. Mentre per i 2 anni Figo Step è l’unico ad aver conquistato due vittorie in stagione. La giuria tecnica ha votato Eno de Narmont (proprietario Mark Tanti, allenatore Lorenzo La Rosa) come “Cavallo dell’anno”, che ha superato di stretta misura Desio.

Le corse

Per quanto riguarda le corse in programma da segnalare l’affermazione di Massimo Zanca nel centrale con Flora Pax: 1.18.1 il tempo. Secondo posto per Favignana Clan, terzo Framar. L’altra gara da segnalare era la prima, che ha visto l’affermazione di Andrea Buzzitta in sulky a Flashback Nobel davanti a Fiamma L1 e Flashback Kb. Il miglior guidatore dell’anno infine non ha tradito le attese andando a vincere l’ultima corsa con Emanuelacaf Caf.

I risultati

Prima corsa

1- 2 Flashback Nobel – tempo: 1.17.6 – driver: A. Buzzitta

2- 6 Fiamma Ll

3- 3 Flashbach Kb

Seconda corsa

1- 4 Carlo Ferm – 1.16.5 – M. Porzio

2- 13 Verdi Prav

3- 15 Dislide Chuki Sm

Terza corsa

1- 3 Commento Luis – 1.16.4 – S. Pampillonia

2- 8 Splendeur Joyeuse

3- 5 Bargecchia Dr

Quarta corsa

1- 13 Flora Pax – 1.18.1 – M. Zanca

2- 8 Favignana Clan

3- 12 Framar

Quinta corsa

1- 2 Erik Star – 1.15.8 – F. P. Conticelli

2- 10 Emanuele New York

3- 11 Extra Mile Run

Sesta corsa

1- 1 Donne Moi Glory – 1.15.4 – S. Jr Cintura

2- 2 Depeche Club

3- 10 Daisy Rab Settima corsa

1- 10 Emanuelacaf Caf – 1.15.3 – A. Di Chiara

2- 8 Egeo Breed

3- 3 Estate As