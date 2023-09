Weekend tra moto e cavalli: successo all’Ippodromo di Palermo

Vassallo trionfa in pista

PALERMO – All’Ippodromo La Favorita è stato un weekend ricco di soddisfazioni per appassionati di moto e cavalli. Tanti i partecipanti nel fine settimana all’insegna di mezzi a due ruote BMW e delle gare di ippica andate in scena in viale del Fante.

Occhi puntati sulla seconda e terza corsa, ovvero le batterie del trofeo dedicato alle femmine di 5 anni ed oltre, guidate dai professionisti, e alla femmine di 4 anni guidate dai gentlemen. Nella prima batteria successo per Massimo Zanca con Celine Del Ronco, mentre nella seconda ha avuto la meglio Maurizio Cucinotta su Damita di Venere. Grande spettacolo alla finalissima sull’insolita distanza dei mille metri: Bionda De Gleris prende il comando, con Brunilde che ripiega in seconda posizione. Posizioni invariate fino alla retta finale con Vassallo che riesce a battere sul palo Salvatore Cintura e si aggiudica il primo trofeo “La più bella del Regno – La Favorita”. Terza piazza per Damita di Venere.

Centinaia, quindi, le Bmw che si sono date appuntamento all’interno dell’impianto sportivo per il quinto raduno nazionale. Più di 700 moto BMW si sono date appuntamento nello spiazzale davanti all’ippodromo per dare vita a una “moto passeggiata cittadina”: hanno attraversato via della Libertà, il Politeama per poi salire a Monte Pellegrino. La manifestazione si è conclusa con la consegna dei fondi raccolti all’associazione Vittime della strada.