Irccs Oasi Troina, padre Pitronaci è il nuovo presidente

Eletto dall'assemblea dei soci

TROINA- L’assemblea dei soci dell’Associazione Oasi Maria Santissima di Troina (Enna) ha eletto padre Michele Pitronaci, 78 anni, come nuovo presidente. Subentra a don Silvio Rotondo che si è dimesso il 21 febbraio del 2024. “Ho accettato il gravoso compito – ha dichiarato il neo presidente – con lo spirito di voler offrire il mio modesto servizio alla nostra associazione per un periodo di transizione, nella certezza del valido aiuto e delle competenze di quanti dirigono e lavorano in questa nostra realtà, con l’impegno e la convinzione che l’Oasi è di tutti e che tutti siamo chiamati a custodirla e a promuoverla. Confido nella corresponsabilità e nell’aiuto di ogni donna e di ogni uomo che, a vario titolo e competenza, lavora per il buon andamento e per il progresso della nostra Associazione. Da padre Silvio, che ringrazio per il suo solerte e competente lavoro, ricevo una associazione stabilizzata nella sua dirigenza e nelle relazioni con gli assessorati di riferimento”.