Isola delle Femmine, cadavere nella doccia di una camera di albergo

ISOLA DELLE FEMMINE – Il cadavere di un cliente romano di 53 anni, che alloggiava in un hotel a Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, è stato trovato nella doccia. L’ultima volta aveva l’uomo era stato visto entrate in camera alle 21 di ieri.

Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Carini a cui è affidato il caso. È stato incaricato il medico legale per accertare le cause della morte. Non ci sono segni di violenza sul corpo, né di effrazioni alla porta. Circostanze che farebbero propendere per un malore. L’uomo era da solo.