Isola delle Femmine, in due rischiano di annegare: salvati da un poliziotto

Momenti di panico a causa del mare mosso

IN PROVINCIA DI PALERMO

1' DI LETTURA

ISOLA DELLE FEMMINE (PALERMO) – Momenti di paura a Isola delle Femmine, comune in provincia di Palermo, dove due giovani hanno rischiato di annegare e sono stati salvati da un poliziotto libero dal servizio.

I due giovani stavano facendo il bagno nel mare di Isola delle Femmine tra il lido Cocorita e Miramare, ma a causa del mare mosso sono stati trascinati dalla corrente e hanno avuto difficoltà a rientrare in spiaggia. In loro soccorso è arrivato il sovrintendente capo della polizia di Stato Domenico Abbonato, che era libero dal servizio e che si stava godendo un po’ di riposo.

Abbonato, appena notato i due ragazzi in difficoltà, non ci ha pensato due volte e si è tuffato per salvare i due giovani, che sono stati riportati a riva.

Per i due giovani, fortunatamente, solo un grande spavento e nessuno dei due ha avuto necessità di cure mediche.