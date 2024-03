Isole minori, l’incontro per il rilancio e il ‘tavolo tecnico’

La riunione operativa

PALERMO- Rilanciare con proposte concrete l’economia delle isole minori siciliane. Questo il tema di un incontro tra l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, il sindaco di Pantelleria Fabrizio D’Ancona, il commissario dell’Irsap Marcello Gualdani e il direttore nazionale di Agripesca Toni Scilla.

Il tavolo tecnico

Nel corso dell’incontro, l’assessore Tamajo ha lanciato la proposta di “creare un tavolo tecnico con gli amministratori di tutte le isole minori, con compiti consultivi e propositivi per elaborare iniziative concrete per queste realtà. Le imprese sono fondamentali per lo sviluppo di una comunità e di un territorio e lo sono anche nelle isole minori, aree che non possono trovarsi in condizione di subalternità rispetto al resto del territorio regionale e nazionale. Il rischio del loro spopolamento è forte e come quello della perdita di preziose professionalità e per questo non possiamo continuare a guardare senza agire. La costituzione di un tavolo su questo tema permetterà di recepire istanze ed elaborare soluzioni”.

Schifani: “Grande attenzione”

“Il mio governo – afferma il presidente della Regione, Renato Schifani – continua ad avere una grande attenzione alle necessità delle isole minori. L’obiettivo è quello di puntare a una maggiore crescita sociale ed economica di queste aree la cui condizione di insularità è al contempo un disagio da mitigare e una risorsa da valorizzare”.