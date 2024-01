Ispezioni nelle gallerie sulla A19 e A29, previste delle chiusure: tutti i dettagli

L'Anas esegue controlli periodici

PALERMO – Previste chiusure lungo le autostrade A19 e A29. Durante le prossime notti saranno eseguite le periodiche ispezioni in alcune delle gallerie della rete Anas.

In particolare, nel tratto dell’autostrada A19 “Palermo-Catania” compreso tra Termini Imerese e Trabia, saranno sottoposte a ispezione le gallerie denominate “Ventimiglia”, “Cameccia I”, Cameccia II” e “Termini Imerese”, mentre nel tratto dell’autostrada A29dir “Alcamo-Trapani” tra Dattilo e Fulgatore, sarà sottoposta a ispezione la galleria “Fumosa”.

Chiusure autostrade, quando e dove sono previste

Le ispezioni prevedono rilievi mediante laser scanner da eseguire in assenza di traffico e, pertanto, è prevista la totale chiusura alla circolazione dei tratti interessati. Nello specifico, nelle notti di martedì 30 e mercoledì 31 gennaio, in fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo, verrà chiusa la carreggiata in direzione Palermo dell’A19 tra lo svincolo di Termini Imerese e lo svincolo di Trabia.

Durante le notti di giovedì 1 e venerdì 2 febbraio, nella medesima fascia oraria sarà invece chiusa la carreggiata in direzione Catania dell’A19, tra gli svincoli di Trabia e Termini Imerese. Durante la sola notte tra sabato 3 e domenica 4 febbraio sarà chiusa la carreggiata in direzione Trapani dell’A29dir tra lo svincolo di Fulgatore e lo svincolo di Dattilo.

Infine, durante la sola notte tra domenica 4 e lunedì 5 febbraio, sarà chiusa la carreggiata in direzione Alcamo dell’A29dir tra lo svincolo di Dattilo e lo svincolo di Fulgatore. In tutti i casi, il percorso alternativo è costituito dalla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”.