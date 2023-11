Israele avanza e annuncia: “Hamas ha perso il controllo del Nord della Striscia

Almeno 19 morti in un raid nel campo profughi di Jabalia

ROMA – Hamas ha perso il controllo del nord della Striscia di Gaza, annuncia Israele. Almeno 19 i morti ieri in un raid sul campo profughi di Jabalia, 8 nell’attacco di domenica all’ospedale Nasser. Trattative per la liberazione di 12 ostaggi in cambio di 3 giorni di tregua.

Tajani oggi a Parigi alla conferenza umanitaria per Gaza. Netanyahu “finisca il lavoro”, dice DeSantis. Gli Usa bombardano postazioni filoiraniane in Siria: 9 i morti. Ucraina: la Commissione europea raccomanda al Consiglio di aprire i negoziati di adesione con Kiev. Oggi a Berlino incontro tra Stoltenberg e Scholz. Funzionari russi saranno al vertice Apec di San Francisco.