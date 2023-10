“Israele distrugga Hamas, ma occupare Gaza sarebbe un errore”

Il presidente Usa interviene sul conflitto israelo-palestinese in un'intervista alla Cbs

WASHINGTON – In un’intervista a ’60 Minutes’ sulla Cbs’, il presidente Usa Joe Biden afferma che

un’occupazione israeliana di Gaza sarebbe “un grosso errore”. Secondo il numero uno della Casa Bianca l’attacco di Hamas è stato una “barbarie grave quanto l’Olocausto” e Israele ha il diritto di

rispondere per eliminare totalmente il gruppo islamista, per poi però cercare una strada verso uno Stato palestinese. Blinken intanto torna oggi in Israele. Hamas non rappresenta il nostro popolo, afferma Abu Mazen. La Cina “sostiene i paesi islamici nel rafforzare l’unità e il coordinamento sulla questione palestinese”, dice Pechino. E Giorgia Meloni riceve oggi il re di Giordania, mentre Papa Francesco quello del Bahrein.

Intanto si intensificano gli scontri tra Israele e gli Hezbollah. Ieri sera altri raid dello Stato ebraico in Libano contro le postazioni dei miliziani sciiti alleati dell’Iran. Grave un ufficiale dell’intelligence iraniana, vittima di un attentato. “Nessuno può garantire il controllo della situazione” se Israele invade Gaza, minaccia Teheran. Lo Stato ebraico ammassa truppe al confine con la Striscia. Oggi riapre il valico di Rafah. A Gaza secondo l’Onu ci sono ormai circa un milione di sfollati.