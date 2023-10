Israele ritarda l’invasione di terra a Gaza, in arrivo missili Usa

Secondo il Wall Street Journal gli Stati Uniti starebbero spostando armamenti nell'area

TEL AVIV – “L’invasione di terra a Gaza ci sarà – annuncia il premier israeliano Netanyahu -: non si sa quando e come, ma avverrà”. A suo dire l’unica via per eliminare Hamas e liberare gli ostaggi è entrare nell’enclave palestinese. Secondo il presidente americano Joe Biden “la rabbia di Israele dopo gli atroci attentati è comprensibile, Israele ha il diritto e il dovere di difendersi e noi faremo in modo che abbia gli strumenti necessari. Ribadisce tuttavia l’invito ad Israele ad agire “in conformità con le leggi di guerra”.

Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe accettato la richiesta americana di ritardare l’invasione di Gaza così da consentire agli Stati Uniti di spostare missili nell’area. Ieri sera la Difesa aerea israeliana ha intercettato un missile terra-aria lanciato dal Libano contro un drone. In risposta, gli aerei dell’Idf hanno colpito la base di lancio. Biden sente Netanyahu su Gaza e ostaggi.